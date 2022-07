Diaľničný Tunel Sitina pre práce na ceste priebežne uzatvárajú, vodiči sa smerom do Lamača zdržia do 20 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

"V Bratislave na diaľnici D2 na trase z Petržalky do Lamača pre práce na ceste priebežne uzatvárajú Tunel Sitina, spolu stratíte 15 až 20 minút," informuje Zelená vlna.