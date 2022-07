Máte takýto občiansky preukaz? Státisíce Slovákov čaká na konci roka poriadny problém

Podľa mimovládnej organizácie na konci roka budú na “starších” elektronických občianskych preukazoch, vydaných do júna 2021, certifikáty pre elektronický podpis automaticky zneplatnené.

Koncom tohto roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú svoj elektronický občiansky preukaz (eID) na elektronickú komunikáciu so štátom. Všetci, ktorým bol vydaný do júna 2021, budú môcť cez eID vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka 2022. Občianske združenie Slovensko.Digital na to v utorok znovu upozornilo s tým, že na konci roka budú na týchto “starších” eID certifikáty pre elektronický podpis automaticky zneplatnené.

Situácia je podľa mimovládnej organizácie o to horšia, že na túto skutočnosť v súčasnosti nie sú dotknutí občania zo strany relevantných orgánov nijako aktívne upozorňovaní. Vyzývajú Ministerstvo vnútra SR, ako vydavateľa občianskych preukazov, aby s aktívnou komunikáciou voči občanom začalo čím skôr.

„Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, sa tento problém týka viac ako dvestotisíc aktívnych používateľov služieb eGovernmentu, keďže väčšina podaní voči verejnej správe musí byť potvrdená práve kvalifikovaným elektronickým podpisom. Dotknutým občanom odporúčame, aby v dostatočnom predstihu požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, s ktorým dostanú aj príslušné nové certifikáty,“ uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital. Očakáva, že koncom roka vznikne pre túto situáciu ťažko zvládnuteľný dopyt, ba priam až nával. „Na Slovensku sa totiž za pol roka vydá spolu asi 250-tisíc občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok,“ podotkol.

Nutnosť zrušiť platnosť certifikátov na “starších” občianskych preukazoch podľa „mimovládky“ nie je spôsobená chybou slovenských úradov - vyplýva z konca platnosti bezpečnostnej certifikácie čipu, ktorý je v nich osadený. Keďže tento problém je dlhodobo známy, za zásadnú chybu organizácia považuje nedostatok jasnej verejnej komunikácie o tejto situácii a nepripravené riešenia ako jej čeliť. O uvedenom probléme sa v odborných fórach diskutuje už viac ako rok.