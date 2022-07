Obrovská tragédia pri Senci: Chlapček († 3) sa utopil doma v bazéne, slová suseda trhajú srdce

Takú bolesť si nezaslúži zažiť žiadny rodič... Mimoriadne tragická udalosť sa stala v pondelok v Novom Svete (okr. Senec).

Chlapček († 3) sa po tom, čo prišiel s rodičmi z nákupu, utopil v bazéne, ktorý bol na dvore ich rodinného domu. Zo strašnej tragédie je zdrvená celá ulica, no najviac a navždy budú smútiť rodičia, ktorí prišli o milované dieťa.

Stačil okamih a ich milovaný synček a braček sa už na nikoho nikdy neusmeje. Malý šibalko v pondelok dopoludnia prišiel o život v bazéne, ktorý mal tak rád. „Je to nesmierna tragédia. Chlapček bol veľmi zlatučký, rodina ho nadovšetko zbožňovala. To je nešťastie, aké sa nedá ani len slovami opísať,“ povedal sused so slzami v očiach.

O nešťastí informovala polícia na sociálnej sieti. „Prijali sme oznámenie o náleze maloletej osoby bez známok života v bazéne jedného z rodinných domov v okrese Senec. Aj napriek snahe privolaných záchranárov sa dieťa oživiť nepodarilo,“ napísala polícia, no o pár minút svoj status stiahla. Prečo tak urobila, sa Nový Čas pýtal priamo ich hovorcu. „Vami uvedený príspevok bol vzhľadom na citlivosť prípadu, z dôvodu žiadosti rodinných príslušníkov, ako aj vzhľadom na nevhodné komentáre stiahnutý,“ vysvetlil policajný hovorca Michal Szeiff.