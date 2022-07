Matovič ráta každý poslanecký hlas: Kto mu pomôže zachrániť krk? Títo by podporili menšinovú vládu

Bude to mať ešte ťažké. SaS má už o pár týždňov v prípade nedohody na odchode Igora Matoviča (49) z kresla ministra financií opustiť vládnu zostavu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Okrem predčasných volieb, ktoré sú na stole, sa bude najskôr hrať o podporu menšinovej vlády, ktorá môže vzniknúť aj bez sulíkovcov. V tom prípade by OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí mali len 71 poslancov, pričom potrebujú aspoň 76 na riadne fungovanie. V zákulisí tak prebiehajú intenzívne rokovania, ako presvedčiť tzv. nezávislých na to, aby Matovičovi zachránili krk.

Sulík už niekoľko dní opakuje, že najväčší problém je práve Igor Matovič. „Gniavi túto krajinu, vymýšľa jednu hlúposť za druhou, keď to nevie presadiť v koalícii, presadzuje to s fašistami. Toto je hanba, a nie vláda,“ odôvodnil rozhodnutie SaS odísť na konci augusta z koalície. Žiada novú koaličnú zmluvu, ktorú však nateraz odmietli otvárať v Sme rodina aj OĽaNO. Minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď v pondelok oznámil, že sa snažia dohodnúť s SaS a pokračovať v štvorkoalícii. „Predsedu však neodvoláme. Oni to vedia a jasne a dlho. Preto, ak na tom budú trvať, vláda pôjde ďalej bez SaS. Je to ich rozhodnutie, ale vyprosovať sa im nebudeme. Odvoláme ich nominantov a vláda pôjde aj bez nich,“ povedal Naď.

Sám tak naznačuje, že najschodnejšia možnosť pokračovania zostavy pod Eduardom Hegerom je menšinová vláda. Tá by bola zložená z troch zostávajúcich strán, ktoré majú 71 hlasov v parlamente. Na väčšinu potrebujú 76. Problémom tak je, že aspoň neformálnu dohodu musia mať s nezaradenými poslancami, ktorých pred pár mesiacmi vyhodili z OĽaNO alebo odišli z ĽSNS. Tých je k dispozícii šesť. Nový Čas oslovil všetkých z nich, pričom tí, ktorí sa vyjadrili, hovoria, že majú nejaké podmienky, ale sú ochotní podporiť Hegerovu vládu aj bez SaS.

Sulík avizoval, že premiérovi Hegerovi a koaličným partnerom pošle list, v ktorom vysvetlí, prečo SaS odchádzajú a aké podmienky bude potrebné splniť pre vznik novej koaličnej zmluvy. Medzi nimi budú okrem konca Matoviča aj zvyšovanie platov učiteľov, valorizácia platov zdravotníkov a zamestnancov štátu o infláciu či vymenovanie druhého štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. SaS avizuje, že aj keď odídu z koalície, budú podporovať niektoré návrhy z dielne troch strán.