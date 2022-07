Tragická montáž internetu: Jakub († 34) zomrel po páde z rebríka, prehovoril šokovaný známy

Montáž optických káblov v obci Obyce (okr. Zlaté Moravce) sa skončila obrovskou tragédiou.

Živnostník Jakub († 34) liezol na strechu materskej školy, kde mal natiahnuť káble, keď náhle spadol z výšky asi troch metrov. Dopadol na betónovú dlažbu a napriek veľkej snahe záchrancov zomrel. Mladého muža sa okamžite snažili zachrániť kolegovia, ktorí mu poskytli prvú pomoc.

„Do príchodu záchranárov muža oživovali laici, v resuscitácii pokračovali aj vyslaní záchranári. Žiaľ, napriek maximálnemu úsiliu posádky aj laických záchrancov sa muža oživiť nepodarilo,“ povedala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov. Nový Čas k smutnému prípadu oslovil aj prvého muža obce, ktorá si zákazku objednala. „Nebudem sa vyjadrovať,“ stroho nás odbil starosta Milan Garaj.

Inšpektorát práce teraz zisťuje, či bola dodržaná pri montáži bezpečnosť. „Poškodený za účelom montovania optického kábla na materskej škole vyliezol na hliníkový rebrík do výšky približne troch metrov a zo zatiaľ nezistených príčin spadol na betónovú dlažbu, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Inšpektorát práce Nitra v súčasnosti preveruje, na základe akého právneho vzťahu boli práce fyzickou osobou vykonávané a či boli dodržané podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“ vyjadril sa Milan Letko, hlavný inšpektor práce v Nitre.

Prípadom sa zaoberá aj polícia. „Polícia v Zlatých Moravciach okolnosti tohto nešťastia vyšetruje ako prečin usmrtenia,“ informovala Renáta Čuháková, krajská hovorkyňa v Nitre. „Bol to taký dobrý chlapec, prisťahoval sa sem k priateľke, nemôžem tomu uveriť. Chodili spolu na prechádzky so psami, majú plemeno husky, tak som ich stretával. Vždy sa pozdravil, prihovoril, to nie je snáď pravda,“ reagoval v šoku obyvateľ obce Veľký Cetín (okr. Nitra), kde nebohý Jakub žil.