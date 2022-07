Sulík hovorí o naplnených zásobníkoch, analytik má iný názor: Na čo sa treba pripraviť!

Šialený boj s časom. Tak analytici označujú snahu európskych krajín vrátane Slovenska zabezpečiť si nezávislosť od ruských zdrojov energií, ktoré sú čoraz viac neisté.

Doteraz európski politici opakovali mantru, že odstrihnúť sa od Ruska napriek zverstvám, ktoré pácha na Ukrajine, nie je úplne možné. Čo však budeme robiť v prípade, ak nás vypne samotné Rusko? Pýtali sme sa odborníkov aj vlády, ako sme na takýto scenár pripravení a či napríklad nehrozí, že by domácnosti zostali bez plynu.

Už niekoľko týždňov po ruskej invázii na Ukrajinu schválila slovenská vláda krízový plán pre prípad výpadku energií. Plán je však neverejný a nevedia o ňom nič ani najrenomovanejší analytici. Podľa Karla Hirmana o ňom dokonca veľa netušia ani v najväčších slovenských podnikoch, ktorých by sa výpadky energií týkali v prvom rade.

Minister hospodárstva Richard Sulík sa však rozhodol prelomiť hrobové ticho o tejto otázke a o pripravenosti Slovenska na odstrihnutie od ruského plynu chce hovoriť tento týždeň. „Budeme deklarovať pripravenosť Slovenska z pohľadu zásob a dodávok plynu pre priemysel a domácnosti na roky 2023/2024 vrátane tohtoročnej vykurovacej sezóny, ktorá sa začína 1. októbra. Časť materiálu bude verejná, časť neverejná,“ informoval štátny tajomník Sulíkovho ministerstva Karol Galek. Sulík v máji oznámil, že od júna Slovensko znižuje závislosť od ruského plynu o 65 %. SPP uzavrel zmluvu na dodávku potrubného plynu z Nórska a rovnako veľa ho majú privážať skvapalnený v tankeroch z iných krajín.

Spochybňovanie zásobníkov

O aké opatrenia by malo ísť, to zatiaľ zodpovedné miesta prezradiť nechcú. Inšpirovať sa však môžu napríklad v Nemecku, ktoré sa stavia k možnosti, že Rusko zastaví plyn do Európy, naozaj zodpovedne. Teplú vodu chcú vypnúť dokonca aj v nemeckom parlamente, uvažuje sa aj o tom, že by domácnosti odoberali teplú vodu len v určitých hodinách dňa. Ako sme na tom na Slovensku? Ministerstvo hospodárstva uisťuje, že naše plynové zásobníky sú, alebo čoskoro budú, naplnené na takú úroveň, že by nám to malo stačiť na nasledujúcu zimu.