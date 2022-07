Koľko vás vyjde cesta do Chorvátska? 5 trás na Jadran! Pozrite, ktorá je najvýhodnejšia

Chorvátsko prestáva byť lacnou destináciou! A to vôbec nehovoríme o cenách ubytovania či stravovania na mieste. Reč je vyslovene len o cene za dopravu.

Tá vás aj do toho najbližšieho letoviska na Istrii vyjde na 200 €, na Makarskú či ešte ďalej na juh si pripravte najmenej 300 € len na palivo a diaľničné poplatky. Pripravili sme pre vás 5 modelových trás do Chorvátska a vyrátali sme, koľko vás vyjdú. Pri spotrebe sme rátali 5,5 l nafty na 100 km pre dieselové autá a 7,5 l na 100 km pre benzínové autá. To je, samozrejme, nižší odhad v prípade, že budete jazdiť úsporne. Ak na diaľnici s plne naloženým autom pridáte, spotreba paliva bude ešte vyššia.

Predtým, ako si vybrané trasy naštudujete, máme ešte dve upozornenia. V Slovinsku platí diaľničná známka 7 dní, ak budete chcieť ísť na dlhšie, oplatí sa vám skôr mesačná známka za 38,40 €. A pri trasách z Bratislavy cez Maďarsko sme rátali s jazdou po okresných cestách, ktoré mnohí slovenskí vodiči na tomto úseku uprednostňujú. Ak sa vyberiete po diaľnici, ušetríte cca pol hodiny času, ale prirátajte si k nákladom 14,10 € za maďarskú diaľničnú známku.

Trasa A

Bratislava - Istria cez Rakúsko