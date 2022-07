V Zoo Košice smútia: Medvedica Cindy z Guinnessovej knihy odišla do neba! Prečo bola svetovým unikátom?

Tropické horúčavy, ktoré sužovali Slovensko, sa jej stali osudnými. Zoo Košice musela navždy uspať legendárnu 20-ročnú medvedicu Cindy pre vážne zdravotné problémy.

Bola poslednou zo slávnych pätorčiat, ktoré sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Boli totiž najväčším vrhom, z ktorého všetky mláďatá prežili. Dodnes ide o celosvetový unikát, no z tohto chlpatého kvinteta zostal už iba samec Bubo. Ten žije v českej Zoo Tábor-Větrovy a dobre sa mu darí.

Medvede sa pre Zoologickú záhradu Košice stali doslova ikonickými. Zamestnancov, ale aj širokú verejnosť na začiatku januára 2002 šokovala medvedica Maťa, ktorá vrhla až 5 mláďat. Nevídaný prírastok zapísali do Guinnessovej knihy rekordov a dodnes nie je prekonaný. Mimoriadne starostlivá matka žiadne z pätorčiat neodvrhla. Raritou bolo, že o hravé medvedíky sa museli ošetrovatelia osobitne postarať. V záujme zabezpečenia rovnomerného vývoja mláďat, ktoré by v takom počte nedokázala matka uživiť, boli tri medvieďatá od 2. marca 2002 na umelej výžive v domácej starostlivosti rodiny ošetrovateľa Vladimíra Zmudu. Neskôr si do opatery vzal všetky drobce.

Osudné teplo

Dve medvedie sestry Cindy a Dazzle spolu s tromi bratmi Ťapíkom, Bubom a Mišom si spoločne v košickej zoo užívali až do roku 2010, keď Dazzle s Bubom odišli do českej Zoo Tábor-Větrovy. Ako prvý zo súrodencov z tohto sveta odišiel medveď Mišo. Na jar v roku 2011 zahynul po zimnej hibernácii a následných problémoch s trávením. O šesť rokov, v septembri 2017, zahynul jeho brat Ťapík pre problémy súvisiace s panvovými končatinami. O tri roky neskôr skonala aj prvá z medvedích sestier Dazzle, ktorá bola v Tábore.