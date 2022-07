Kuriózna nehoda po skončení podujatia: Podnapitý muž sadol do auta aj s maloletými! Ďalšie 2 zranil

V sobotu (9.7.2022) večer došlo ku kurióznej nehode po automobilovom podujatí v Belej nad Cirochou.

Informuje o tom Polícia Prešovského kraja na sociálnej sieti. K nehode došlo až po skončení pretekov.

Polícia informuje: "27 ročný muž po skončení pretekov v „deštrukčnej derby“ nasadol do svojho auta spolu s dvoma maloletými chlapcami a vošiel do ohradeného priestoru trate. Svojím autom narazil najprv do zadnej časti vraku auta, ktoré tam stálo a potom aj do druhého auta."

Tým to však nekončí. Spomínané druhé auto sa dalo do pohybu, prerazilo drevené zábradlie a narazilo do dvoch maloletých detí. Tým spôsobilo zranenia.

Ako ďalej informuje polícia: "Vodič bol podrobený dychovej skúške s nameranou hodnotou viac ako 1 promile. Polícia mužovi vzniesla obvinenie z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky."