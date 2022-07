Hrozí kolaps nášmu zdravotníctvu?! Prehovorila šéfka komory sestier: Pri jej slovách sa Lengvarský zapotí

Zlomové časy pre slovenské zdravotníctvo.

Šéfka komory sestier Iveta Lazorová pre Nový Čas vysvetľuje, ako to vyzerá s personálom v ambulanciách a nemocniciach. Upozorňuje na to, že už v priebehu 10 rokov odíde ďalšia tretina už teraz poddimenzovaného počtu sestier. To bude znamenať kolaps mnohých odvetví zdravotníctva, ktoré už teraz melie z posledného.

Keďže pravidelne registrujeme úbytok zdravotníckeho personálu, celý systém sa zdá neudržateľný. „Sestry, ktoré sú stále v nemocniciach a iných zariadeniach, musia nahrádzať tie, ktoré odišli do zahraničia alebo inej sféry. Výsledkom toho je permanentné preťažovanie v službách a platí to aj o počte pacientov,“ uviedla Lazorová. Ponúkla aj čísla, ktoré v slovenskom zdravotníctve chýbajú.

„Odvíja sa to od priemerného počtu sestier na tisíc obyvateľov. Pre zachovanie objektívnosti pri prepočte, lebo niektoré štatistiky uvádzajú počet chýbajúcich sestier v nemocniciach, hovorme o 15-tisíc sestrách. Uvádzam to za predpokladu, že sa chceme dostať aspoň na priemer v Európskej únii. Časť z chýbajúcich sestier pracuje v zahraničí, ročne je to pokles o takmer sto sestier. Odchádzajú za lepšími podmienkami. Druhým faktorom je, že vyštudované sestry často vôbec nenastúpia do systému. V oboch prípadoch ide o premrhané prostriedky štátu, ale toto sa netýka len zdravotníctva, ale aj iných sektorov,“ podotkla Lazorová.