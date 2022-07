Sulík po odchode z koalície pripúšťa viacero možností: Čakajú nás predčasné voľby?!

Horúce politické leto. Po tom, čo SaS vypovedala koaličnú zmluvu, sa čaká na to, ako sa zachová najsilnejšie vládne hnutie OĽaNO.

Igor Matovič (49) cez víkend v statuse naznačoval, že „za tým je určite niečo väčšie, vyššia hra, o čom nikto z nás ani netuší“, no bližšie nevysvetlil, čo tým vlastne myslel. Richard Sulík (54) na druhej strane začal skloňovať aj to, že výsledkom ich stratégie môžu byť aj predčasné voľby.

Sulík hovorí, že dnes alebo v utorok pošle premiérovi Eduardovi Hegerovi oficiálny list s opisom situácie a podmienkami, o ktorých chcú rokovať. „Podstata veci je tá, že jeden jediný človek Igor Matovič gniavi túto krajinu, vymýšľa jednu hlúposť za druhou, keď to nevie presadiť v koalícii, presádzuje to s fašistami. Toto je hanba, a nie vláda. Keď sa mieni premiér tomu prizerať, alebo Boris Kollár, ktorý si za to možno opäť niečo vypýta, nech si to pokojne robia, ale SaS sa na tomto marazme nebude podieľať,“ povedal Sulík v TA3.

Predseda liberálov odmieta naratív, ktorý skloňuje najmä Matovič, že SaS rozbila tretiu vládu. „Tá bude normálne fungovať ďalej, bude menšinová, možno bude mať väčšinu, lebo sme zažili, že v spolupráci s fašistami sa im darí. Keď to je politika, ktorú chce raziť, nech si to robí, ale nie s nami,“ dodal Sulík.

Každá alternatíva

Dôležitým posolstvom však je, že Sulík je „pripravený prijať každú alternatívu“. Skloňuje sa menšinová vláda OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí. Tú by občas podporovala SaS, prípadne extrémisti z ĽSNS, ak by na to pristúpili v OĽaNO, čomu sa však zdráhajú niektorí poslanci, aj premiér Heger. Druhou možnosťou sú aj predčasné voľby.