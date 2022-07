Opravili historický skvost v Bradejove: Pozrite, čo sa skrývalo pod fasádou! Nádhera

Dočkal sa opravy!

Takzvaný Gründelov dom je ozdobou Rhódyho ulice, pomenovanej po najdlhšie slúžiacom pokrokovom mešťanovi, teda podľa nášho názvoslovia primátorovi mesta. Obnovili na ňom aj nádherné ornamenty donedávna ukryté pod fasádou, ktoré priťahujú pohľady domácich aj turistov. Celá rekonštrukcia vyšla na 50-tisíc eur.

Renovácie nehnuteľnosti zo stredoveku sa zhostil renomovaný reštaurátor Martin Kutný (60). „Prípravy sa začali už pred dvoma rokmi. Žiaľ, pri poslednej obnove asi pred 25 rokmi došlo ku kompletnému prekrytiu sgrafi tovej výzdoby žltookrovou farbou. Našim prácam predchádzal reštaurátorský výskum. Po očistení omietok sme našli len jej torzo. Na základe týchto stôp a historických fotografi í sme pristúpili k rekonštrukcii. Podľa mňa ide o najkrajší dom v centre Bardejova,“ priblížil odborník.

Bola by škoda, keby výzdoba zostala ukrytá pod omietkou. Musel sa však popasovať aj s narušenou statikou niektorých častí domu. „Týkalo sa to najmä stĺpov v prednej časti domu. Došlo k ich zvetrávaniu vo vnútri betónového skeletu. Zistili sme, že boli veľmi poškodené. Stĺpy sme preto museli spevniť,“ upresnil reštaurátor, podľa ktorého by pri kvalitnej údržbe mal dom vydržať v dobrej kondícii minimálne 20 - 30 rokov. Obnova vyšla na približne 50-tisíc eur.