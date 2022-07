Toto sú vôbec prví draftovaní Slováci: Kto odišiel na americký športový trh?!

Draftové šialenstvo celkom opantalo Slovensko zásluhou skvelej hokejovej generácie ročníka 2004!

O drafte sa dnes pod Tatrami bavia aj tí, ktorí o niečom takom doteraz ani nechyrovali... Zaslúženú slávu zažívajú mladíci Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Filip Mešár, Adam Sýkora, Servác Petrovský a Adam Žlnka, ale aj ich rodiny. Nový Čas však vypátral, kto vlastne boli

Čo je draft?

Je to športový proces, dalo by sa povedať aj trh, ktorým skauti a tréneri profesionálnych športových klubov vyhľadávajú nových mladých hráčov z amatérskych alebo univerzitných klubov do svojho tímu. Draftovanie sa používa predovšetkým v športoch v Severnej Amerike, hlavne v bejzbale, americkom futbale, basketbale, ľadovom hokeji.

NBA - Richard Petruška (53)

Draftovaný tímom Houston zo 46. miesta v 2. kole v r. 1993

Na to sa nezabúda!

Dosiaľ sa iba jeden Slovák dokázal presadiť v basketbalovej NBA! Richard Petruška (208 cm/118 kg) bol prvým hráčom narodeným za železnou oponou, ktorý hrával na americkej univerzite a dostal sa do NBA! Pred 29 rokmi dokonca v drese Houstonu Rockets oslavoval celkové víťazstvo. Odvtedy sa na palubovkách profiligy nepredstavil žiaden hráč spod Tatier.

Dnes žije v Kanade a po našej otázke, ako si na deň draftu spomína, sa rozhovoril: „Áno, spomínam si na ten deň, keď ma vybrali v NBA drafte Houston Rockets v druhom kole. Moji spoluhráči v družstve UCLA si však nemysleli, že sa prebojujem až do NBA, keďže druhé kolo v drafte zmluvu negarantuje. Kľúčom k môjmu zlepšeniu bolo pokračovanie v tvrdých tréningoch aj po skončení univerzitnej sezóny až do leta, keď sa začali NBA kempy. Počas prípravy do kempov ma trénoval aj Jozef Drsman. Ak ho niekto nepozná, tak je Slovák, ktorý roky žije v Los Angeles, kde je vyhľadávaným fitnes trénerom. Aj vďaka jeho pomoci pri tréningoch sa mi podarilo dostať sa do takej dobrej kondície, že som po letnom kempe dostal hneď ponuku na zmluvu s družstvom NBA. A mal som šťastie, že som sa dostal do Houstonu. Partia chalanov bola veľmi priateľská. Aj hviezdny pivot Hakeem Olajuwon bol jej súčasťou, nemal žiadne maniere a nebol namyslený. So všetkými som vychádzal bez problémov. Spriatelil som sa aj s Hakeemom. Bol otvorený a komunikatívny. Rád si počas zápasov robil žarty z nováčikov alebo pomalších hráčov. Urobil fintu, súper sa rozbehol na opačnú stranu, Hakeem skóroval, pozrel sa na nás na lavičku a zasmial sa. Komentátori vždy žasli nad jeho pohybmi. Pamätám si, že sme vtedy vyhrali úvodných pätnásť zápasov sezóny a vyrovnali tým rekord ligy.“

Rodák z Levíc dnes žije s rodinou vo Vancouveri. Keďže mal aj kanadské občianstvo, návrat do Kanady bol výsledkom rodinného rozhodnutia s manželkou Alexandrou, najmä v záujme detí.