Naša politická scéna nemá problémy prvýkrát: Pamätáte si tieto krízy starých premiérov?!

Nasledujúce dni budú pri vyjednávaní o zotrvaní súčasnej vlády kľúčové.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Premiér Eduard Heger (46) bude musieť v snahe o udržanie štvorkoalície reagovať na požiadavky SaS, pričom kľúčovou je možné upratanie Igora Matoviča (49) do parlamentu. OĽaNO tvrdí, že k tomu nedôjde, napriek tomu trvajú na tom, aby SaS zostala vo vláde. Nový Čas sa pozrel, ako v minulosti riešili krízy iní premiéri a ktorí to napokon nezvládli.

2001 - Vyhrážky SMK

Prvá Dzurindova vláda, ktorá nastúpila po období HZDS, musela riešiť viacero kríz. Problém vznikol napríklad v roku 2001, keď SMK oznámila, že odchádza z vlády, lebo jej nechceli pomôcť presadiť požiadavky okolo maďarskej menšiny. Bez SMK by mali zostávajúce strany len 71 hlasov. Dzurinda to napokon uhral a spory zažehnal rokovaniami, pričom neskôr založil SDKÚ a vláda to zvládla do riadneho termínu volieb.

2005 - Vylúčenie ANO

Druhá Dzurindova vláda obsahovala okrem SDKÚ aj KDH, SMK a ANO Pavla Ruska. Ten sa v roku 2005 musel porúčať po tom, čo ho Dzurinda vyhodil z koalície kvôli miliónovým zmenkám, ktoré Rusko podpísal s podnikateľmi. Napriek tomu sa vláda udržala, lebo časť poslancov ANO zostala podporovať vládnu zostavu. Iná časť zložená z bývalých poslancov HZDS zase čelila podozreniam z kupovania poslancov, o čom bola aj Gorila.