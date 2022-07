Mladí hokejisti spod Tatier ovládli výber talentov do NHL v Montreale: Slovenská draftová noc otriasla svetom!

Historický triumf našich mladých hokejistov! Útočník Juraj Slafkovský (18) sa stal prvým Slovákom, ktorého si na drafte NHL vybral klub z prvého miesta.

V noci na piatok po ňom siahla z najvyššej pozície legendárna organizácia Montreal Canadiens. Slafkovský tak prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z 3. miesta Minnesota. Gáboríkov zápis prekonal aj obranca Šimon Nemec (18), po ktorom siahli z 2. miesta New Jersey Devils. Montreal si navyše v 1. kole po Slafkovskom vybral aj druhého Slováka Filipa Mešára (18).

Slafkovského najväčší konkurent v boji o prvé miesto Kanaďan Shane Wright zostal takpovediac na ocot, keď o neho v tretej voľbe nemala záujem ani Arizona, ktorá stavila na služby Američana Logana Cooleyho. Práve Wright bol mnohými odborníkmi pasovaný za celkovú jednotku, nakoniec po ňom siahol až štvrtý Seattle Kraken.

Tento krok prekvapil aj niektorých skalných fanúšikov Montrealu, ktorí po vyslovení Slafkovského mena začali na Slováka pískať. „Hokej je pre nich obrovská vášeň. Niektorí z fanúšikov ma možno nemajú radi, ale keď budem hrať v drese Canadiens dobre, možno si ma obľúbia,“ rozosmial zámorských novinárov Slafkovský, ktorý počas samotnej voľby svoje meno ani nepočul. „Proste som zachytil len Slovakia a zostal som v šoku. Ďalej som už nevnímal. Triasol som sa a mal som husiu kožu. Bol to pre mňa neuveriteľný pocit,“ dodal zavalitý krídelník, ktorého si zastal aj Generálny manažér Montrealu Kent Hughes: „Jeho túžbou je byť rozdielovým hráčom. Nie je veľa hráčov, ktorí vedia korčuľovať, majú robustnú postavu a zároveň dokážu skórovať ako Juraj. Medzi mužmi na ZOH a MS patril medzi rozdielových hráčov.“

Nemec je Diabol

Z nového spoluhráča v radoch New Jersey má po štvrtkovej noci radosť aj útočník Devils Tomáš Tatar. Diabli totiž z druhého miesta siahli po obrancovi Šimonovi Nemcovi. „Som nesmierne prekvapený, je to úžasné. Slováci na prvom a druhom mieste. Keď sme boli deti, snívali sme o tom a teraz sa to splnilo. Je to neskutočná vec, ale ešte to nič neznamená. Musím pracovať ako doteraz a uvidíme, čo bude ďalej,“ uviedol skromne Nemec.