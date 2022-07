Gratulácie sa hrnú z každej strany: Z našich chlapcov má radosť tréner i najväčšie hokejové hviezdy!

Historický triumf našich mladých hokejistov! Útočník Juraj Slafkovský (18) sa stal prvým Slovákom, ktorého si na drafte NHL vybral klub z prvého miesta.

V noci na piatok po ňom siahla z najvyššej pozície legendárna organizácia Montreal Canadiens. Slafkovský tak prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z 3. miesta Minnesota. Gáboríkov zápis prekonal aj obranca Šimon Nemec (18), po ktorom siahli z 2. miesta New Jersey Devils. Montreal si navyše v 1. kole po Slafkovskom vybral aj druhého Slováka Filipa Mešára (18).

Craig Ramsay: Chlapci pracovali naozaj tvrdo

- Na chalanov som veľmi hrdý. Pracovali naozaj tvrdo. Počúvali naše pokyny a hrali vynikajúco. Boli lídri v kabíne aj na ľade. Mať Slafkovského s Nemcom na prvých dvoch miestach v draft e je niečo neuveriteľné. K tomu Mešára, ktorého si z 26. miesta vybral Montreal. Zo všetkých troch som nadšený. Som rád aj za mojich trénerských kolegov, s ktorými sme našim mladíkom dali priestor. Ďakujem tiež Mirovi Šatanovi, ktorý za nami vždy stál a nikdy nikomu nedovolil, aby sa nám plietol do roboty a podnecoval nás k tomu, aby sme to robili inak.

Miroslav Šatan: Diabli spravili múdry krok

- Očakával som, že draft bude pre Slovensko historický. Ako šéf zväzu mám obrovskú radosť. Vedeli sme, že keď mladých hráčov zapracujeme do repre, tak budú mať na draft e vyššie šance. Veľký rukopis na tom má určite tréner Craig Ramsay. New Jersey veľmi múdro zobralo Šimona Nemca z celkového druhého miesta. Ja by som urobil to isté. Dúfam, že chalanov opäť čoskoro uvidím pohromade v reprezentácii. A že sa nám opäť spoločne podarí vyhrať pre Slovensko nejakú medailu.

Zdeno Chára:Prajem dlhú a úspešnú kariéru

- Juraj, tu je „Big Z“. Chcel by som ti pogratulovať k tomu, že si bol draft ovaný do NHL. Prajem ti dlhú a úspešnú kariéru. Nech sa ti darí, drž sa!

Tomáš Tatar: Predtucha sa naplnila

- Pred MS sme mali spolu so Šimonom večeru, kde som priniesol môj dres New Jersey pre jedného z trénerov. Šimon si ho vtedy obliekol na seba... A pozrite sa, aj sa to splnilo! Tento draft bol niečo výnimočné. Všetkým chlapcom gratulujem. Mal som informáciu, že potrebujeme do tímu obrancu, takže som veľmi rád, že to je práve Šimon, Slovák, s ktorým som už aj hral. Som z toho šťastný.