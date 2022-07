Mama Juraja Slafkovského sa neubránila slzám: Jej fotky obleteli celý svet! Aha, čo od radosti vyvádzala

Šťastím boli celí bez seba! Najväčšiu zásluhu na úspechu draftovej jednotky Juraja Slafkovského (18) majú, prirodzene, jeho rodičia.

Zábery dojatej mamy talentovaného Slováka obleteli celý svet. Po tom, ako vyhlásili jej syna za celkovú jednotku, sa neubránila slzám. Otec sa celý čas snažil držať profesionálny poker face a nervy na uzde, no bolo na ňom vidieť, že vnútorne historický úspech taktiež mimoriadne prežíva.

Už v mladom veku bolo jasné, že Slafkovský má skvelé gény. Jeho mama Gabriela totiž v minulosti reprezentovala Slovensko v plávaní. Otec Juraj Slafkovský st. má taktiež zavalitú stavbu tela. „Náš Juraj mal nad rovesníkmi vždy výhodu veľkej a pevnej stavby tela. V tomto prípade zohrala úlohu asi genetika, keďže sme obaja s manželkou vysokí. Vďaka tomu hrával vždy so staršími chlapcami a prichádzal do styku s vyspelejším hokejom.

Časom sme videli, že sú mu už Košice malé, a tak sme hľadali lepšie podmienky v zahraničí,“ uviedol pred časom pre Nový Čas Slafkovský st. a jedným dychom vtedy dodal. „Keď mal Juraj okolo 5-6 rokov, išiel so svojím kamarátom vyskúšať šťastie do tímu HC Košice. Chytilo ho to a do dnešného dňa v tom pokračuje. Či už na klzisku, alebo len tak s chlapcami hrávali pred bytovkou. Vždy mal v ruke hokejku.“ Detské časy sú však už dávno za Jurajom. Tento fakt definitívne spečatil draft, na ktorom sa obaja rodičia rozplývali šťastím. Aj keď každý po svojom.