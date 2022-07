Rodičia Filipa Mešára nemohli byť pri synovom najväčšom úspechu: Takú krutú hru osudu sme nečakali!

To fakt nečakal! Ďalší zástupca úspešného ročníka 2004 Filip Mešár zažil ešte väčší šok ako Šimon Nemec!

Aj on sa dočkal parádneho výsledku v tohtoročnom drafte: v 1. kole si ho z 26. miesta vybralo najchýrnejšie kanadské hokejové mužstvo Montreal Canadiens, kde bude spoluhráčom svojho kamaráta Juraja Slafkovského. Radosť mal veľkú, no najbližší mu fandia doma pod Tatrami - v Spišskej Belej.

„Toto sa nám ani nesnívalo, počítali sme, že Filipa si niekde z 31. miesta zoberú Tampa Bay alebo Arizona či Buffalo. No s tým, že sa dostane spolu s Ďurom do Montrealu, nikto nerátal, dokonca aj jeho agent bol z toho hotový. Chceli sme byť pri tom, Filipov agent nám všetko vybavil. No deň pred odletom sme sa dozvedeli, že bez očkovania sa do Kanady nedostaneme. Bol to pre nás šok. Takú krutú hru osudu sme nečakali. Keby sme to vedeli skôr, možno by sme to stihli,“ povedal nám rozradostený otec Ján s nádychom smútku v hlase.

„Ani nevieme, kedy príde Filip domov. Agent mu vravel, nech si zoberie korčule so sebou, lebo v Arizone idú hneď do tréningového kempu. Ako to bude s Montrealom, sa dozvedel až na slávnostnom spoločnom obede. Takže sme už s Filipom iba telefonovali,“ prezradila hrdá mama Monika, ktorá nám ukázala aj jeho izbu so všetkými tajomstvami.

Filip je najstarší a má ešte troch bratov a jednu sestru. Najmladší desaťroční sú dvojičky dcéra a syn, ten jediný ešte hrá hokej. „Filip je ich veľký brat a veľký vzor. Začal s futbalom, lebo otec bol futbalista. Raz ho však kamaráti zobrali na hokej a odvtedy sa do hokeja zamiloval,“ dodala mama Mešárová, ktorá si zaspomínala na časy, keď cestu Belá - Poprad denne absolvovali aj štyrikrát...