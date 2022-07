Cena ropy na trhoch klesla: Môžeme sa tešiť na lacnejší benzín a naftu?!

Všimli ste si to? Benzín a nafta trocha zlacneli. Vyzerá to tak, že aj na naše čerpacie stanice dorazili správy o poklese cien ropy. Analytici však tvrdia, že to nemôžeme pokladať za predzvesť trvalého znižovania cien pohonných látok. Situácia na trhoch svedčí skôr o opaku. Čo nás čaká?

Priemerná cena benzínu na Slovensku nepretržite stúpa od 25. apríla a nafty od 30. mája. Tento týždeň môže byť prvým, keď dôjde k poklesu. „Cena ropy Brent v posledných dňoch poklesla pod 105 dolárov za barel, pričom na konci júna bola viac ako 115 dolárov. Zároveň sa mierne znížili marže na európskom veľkoobchodnom trhu. Vďaka tomu by sa zdražovanie pohonných látok malo krátkodobo zastaviť už v najbližšom týždni. Pri benzíne je priestor i na malý pokles cien o 1 až 2 centy na liter," tvrdí Boris Tomčiak zo spoločnosti Finlord. V nasledujúcich týždňoch ani mesiacoch však ceny nebudú klesať. „Trhy sa totiž obávajú nižšej ponuky ropy v dôsledku embarga na ruskú ropu. A letná motoristická sezóna, naopak, zvyšuje dopyt, čo tlačí ceny nahor," dodáva analytička 365.bank Jana Glasová. Vývoj cien PHM na Slovensku a v Čechách. Zdroj: anc Väčšie zlacnenie nečakajte Boris Tomčiak, Finlord - Európsky trh zápasí s nedostatkom pohonných látok, ktorý pretrvá celé leto. Zároveň euro výrazne oslabilo oproti americkému doláru, čo značne tlmí efekt poklesu cien ropy. Výraznejšie zlacnenie na čerpacích staniciach je preto zatiaľ vylúčené. Ceny ostanú vysoko minimálne do konca roka. Ropný trh je stále napätý. Ak by sa export z Ruska ešte znížil, nedostatok by sa prehĺbil a cena ropy by vyskočila nad 115 dolárov. Voľná produkčná kapacita v iných oblastiach je nízka a nestačila by pokryť kompletný ruský výpadok. Potom by priemerné ceny pohonných látok vzrástli výrazne nad 2 eurá za liter. Ako je to u susedov? Zdroj: anc