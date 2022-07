Matovič napísal status, padali ohnivé slová: 26 miliárd eur z eurozdrojov stoja za rozkradnutie

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) je známy svojimi statusmi na sociálnej sieti Facebook.

Čítanie týchto statusov mnohých pobúri, rozosmeje alebo nad nimi len mávnu rukou. Bez nich by to však už nebol on. Tentoraz si vzal do hľadáčika poslancov Roberta Fica a Petra Pellegriniho

Na svojom profile Igor Matovič napísal: "Mafia urobí aj nemožné, aby “pomohla” 1. septembra protikorupčnú vládu povaliť. Uvoľniť Fica, Pellegriniho a spol. zo zovretia NAKA stojí za to. 26 miliárd eur z eurozdrojov lákavých na rozkradnutie v nasledujúcich 5 rokoch stoja za to … prejsť im cez rozum stojí za to tiež."

Koalícia pritom znova stojí pred ťažkou krízou. Strana SaS sa vyjadrila, že odstupuje od koaličnej zmluvy. Kameňom sváru je práve Matovič. Strana požaduje jeho odstúpenie z postu ministra financií. Hnutie OĽaNO, ktoré je lídrom Matovič, si však za ministrom stojí. Je otázne, či Slovensko nie je na prahu predčasných volieb. A zrejme práve na tento fakt upozorňoval Matovič v statuse.