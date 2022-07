Mladík pre pár drobných a zlaté šperky seniorku takmer dobil na smrť: Ohavné detaily!

Trest odňatia slobody na desať až 15 rokov hrozí 23-ročnému mužovi zo Sobraneckého okresu, ktorý v máji pre 70 eur a niekoľko zlatých šperkov takmer dobil seniorku (79) v jej dome v Sečovciach v okrese Trebišov na smrť.

Polícia ho na základe zhromaždených dôkazov obvinila z obzvlášť závažného zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Muž mal pôvodne od poškodenej pýtať vodu. Jej neprítomnosť využil na vniknutie do domu. Seniorke sa síce podarilo prinútiť ho z domu vyjsť, no pri opakovanom otvorení dverí ju udrel po rukách, ktorými dvere držala a za šaty ju odvliekol do jednej z izieb v dome a dvere za sebou zamkol.

"Ženu niekoľkokrát fyzicky napadol do oblasti hlavy a vrchnej časti tela a so slovami ´Daj mi peniaze, lebo ťa zabijem!´ od nej žiadal peniaze. Keď mu žena povedala, že peniaze nemá, opäť pokračoval v úderoch," priblížila Ivanová. Keď seniorka ostala nevládne ležať na zemi, obvinený našiel nožnice, nohou jej pristúpil krk a opäť si vyhrážkami žiadal peniaze. Žena však už nevládala reagovať a ostala nehybne ležať na zemi. Útočník následne prehľadal izby a po získaní "lupu" dom zvonka uzamkol a kľúč zahodil na strechu. Zranenia, ktoré pri útoku seniorka utŕžila, si vyžiadajú dobu liečenia tri až šesť mesiacov.

Za rýchlym odhalením páchateľa bola podľa Ivanovej výborná miestna a osobná znalosť polície a kvalitne zaistené stopy na mieste činu. Obvinený sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe za predchádzajúcu trestnú činnosť.