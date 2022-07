Zamestnancov čaká zmena: Papierové gastrolístky od budúceho roka nahradia elektronické karty

Od začiatku budúceho roka sa stravovacie poukážky budú v prevažnej miere vydávať formou elektronických kariet, známych ako gastrokarty.

Podľa výkonného riaditeľa Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Juraja Králika sa táto zmena bude týkať viac ako pol milióna zamestnancov, ktorým prinesie viaceré výhody. Pozitívny vplyv by to mohlo mať na slovenský gastrosektor, ktorý sa stále nespamätal zo škôd, ktoré mu spôsobila pandémia. Výkonný riaditeľ AMOBE Juraj Králik to uviedol v podnikateľskom podcaste.

„Stravenky – papierové či elektronické – spolu s kantínami ako jediné garantujú to, že stravné sa skutočne využije na kúpu jedla a najmä je možné ho minúť iba na Slovensku a nie v zahraničí. Veľa si sľubujeme od prechodu na elektronické gastrokarty, ktoré pre reštaurácie prinesú zefektívnenie platby za jedlo a budú prostredníctvom výhod motivovať zamestnancov vrátiť sa do reštaurácií,“ dodal Králik.

Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov pre zamestnancov.