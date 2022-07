Politológ na rovinu o budúcnosti súčasnej vlády: Čo sa stane s koalíciou? Závisí to od jedinej veci

Či sa vládna koalícia rozpadne alebo nie, bude výsledkom dohody medzi ministrom financií Igorom Matovičom a premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO).

Pre TASR to uviedol politológ Samuel Spáč z Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s vypovedaním koaličnej zmluvy stranou SaS. "Je možné, že by to koalícia ustála. Myslím si, že požiadavka SaS je jasná a zrozumiteľná. Otázkou je len, či ju bude Igor Matovič alebo celé hnutie OĽANO ochotné akceptovať," uviedol Spáč.

Ak by premiér chcel zachovať štvorkoalíciu, musí podľa Spáča nejakým spôsobom vyhovieť strane SaS, ktorá podľa neho nemá záujem o iné ústupky ako odvolanie Matoviča. "Matovič je predseda tej politickej strany, za ktorú je v pozícii predsedu vlády aj Heger, čiže jeho možnosti môžu byť limitované. Formálne však možnosť odvolať Matoviča má," vysvetlil politológ.

V prípade menšinovej vlády majú podľa neho iné politické strany relatívne malú motiváciu ju podporiť. "Nemyslím si, že napríklad poslanci zo strany Hlas-SD alebo Smer-SD by v tomto momente mali motiváciu byť podporou pre menšinovú vládu. Pre nich je omnoho rozumnejšie vyjsť v ústrety predčasným voľbám," dodal politológ.

SaS v stredu (6. 7.) informovala, že vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchod Matoviča z vlády. Novú zmluvu očakáva do konca augusta. Ak nedôjde k naplneniu požiadaviek strany, jej ministri podajú demisiu. OĽANO odchod Matoviča odmieta.