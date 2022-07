Odíde Matovič z funkcie? V strane OĽaNO sa šepká o pláne: Sulíkovi to už tolerovať nebudú

Minister financií Igor Matovič zrejme neodstúpi zo svojej funkcie. Vyplýva to z vyjadrení predsedu poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michala Šipoša v diskusnej relácie TA3 Téma dňa.

„Toto nie je cesta, aby sme sa zameriavali na osobné spory. Toto, čo urobil Richard Sulík, je stále o tom istom - lebo Matovič, lebo Matovič. Ak budú skúšať nejaké odvolania našich ministrov, tak takúto hru s nimi hrať nebudeme. Nevidíme dôvod, aby najväčšie hnutie donekonečna ustupovalo strane, ktorá získala šesť percent vo voľbách. Toto nie je fér hra. Mali by si to počas leta uvedomiť, že to nie je cesta pre Slovensko,“ povedal Šipoš.

Cieľom strany Sloboda a Solidarita je podľa neho povaliť ďalšiu vládu. „Ja sa pýtam, čo je alternatíva k tejto vláde,“ povedal Šipoš s tým, že OĽaNO je stále otvorené rokovaniam. „Alebo sa cez dovolenky trochu schladia a bude šanca dovládnuť, alebo povalia ďalšiu vládu. My takéto hry hrať nebudeme, my sa nebudeme podieľať na povalení vlády,“ konštatoval Šipoš.