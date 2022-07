Stano učí deti na známom košickom sídlisku: Na Luníku IX vychoval majstra Slovenska!

Vďačí mu za úspech! Marekovi (14) z Luníka IX sa venuje vychýrený telocvikár Stanislav Striženec (34).

Učiteľ dochádza na vyučovanie každý deň z takmer 100 km vzdialeného Bardejova a po 4 rokoch tvrdej práce s rómskymi deťmi v ZŠ Ľudmily Podjavorinskej slávi prvé úspechy. Jeho zverenec sa stal majstrom Slovenska v atletike. Školákovi sa darí nielen v športe, ale vyniká aj skvelým prospechom.

Žiak 7. ročníka ochotne priznáva, že za svoje úspechy vďačí najmä učiteľovi telesnej výchovy. „K športu ma dostal pán učiteľ Striženec. Vďačím mu za to, že mňa aj ostatných motivoval. Keď prišiel, mali sme telocvik a vyskúšal nás všetkých z našej školy, aby videl, komu čo ide. Mne a kamarátom to išlo v atletike a začal nás trénovať, potom sme začali chodievať na atletické súťaže, kde sa nám začalo dariť,“ opísal Marek začiatky so športom, ktorému sa úspešne venuje už druhý rok.

Odkedy chodí na súťaže v hode s raketkou, ho nikto neprekonal. Osobný rekord zaknihoval na súťaži v Michalovciach, keď hodil 56,68 m. „Vtedy som prehodil ihrisko, ktoré malo 50 metrov. Rozhodcovia to museli merať metrom a pre istotu dvakrát. Všetci na ihrisku vtedy začali od radosti kričať,“ spomína Marek.

Na majstrovstvách Slovenska svoj osobný rekord síce neprekonal, keďže raketku hodil 56,30 m, napriek tomu to stačilo, aby získal titul majstra Slovenska vo svojej vekovej kategórii. „Keď za mnou prišiel pán učiteľ a povedal mi, že som majster Slovenska, stál som v nemom úžase. Je to pre mňa veľký úspech,“ povedal šťastný Marek, ktorý sa chce športom živiť profesionálne. Dokonca si už bol aj s rodičmi pozrieť strednú športovú školu, kam by sa chcel dostať.