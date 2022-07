OĽANO ešte nedostalo list s požiadavkami SaS: Nechcú sa dohodnúť, myslí si Naď

Hnutie OĽANO zatiaľ nedostalo list s požiadavkami od koaličného partnera SaS.

Vo štvrtok to potvrdil člen predsedníctva OĽANO a minister obrany Jaroslav Naď s tým, že SaS sa podľa neho nechce dohodnúť. Hovorí o nesplniteľných podmienkach, ktoré sú zámienkou na odchod z vlády. Žiadosť na koniec ministra financií a predsedu hnutia Igora Matoviča vo vláde považuje Naď za porušenie koaličnej zmluvy. Želá si, aby štvorkoalícia pokračovala. Dodal, že OĽANO určite nebude podporovať predčasné voľby.

"My chceme pokračovať, sme ochotní baviť sa o systéme fungovania koalície, pravidlách koaličných rád, ako sú schvaľované zákony. Sme o všetkom ochotní rokovať a hľadať spoločné riešenia. Ale dávať si ultimatívne podmienky, ktoré sú v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou, to asi nie je cesta, ako by sme mali komunikovať medzi partnermi," zhodnotil Naď.

K požiadavkám SaS sa hnutie vyjadrí po prijatí listu. "Dovtedy je akákoľvek naša komunikácia zbytočná," povedal Naď. "Nemyslím si, že by bolo na mieste očakávať nejaké prekvapenie zo strany OĽANO," dodal. Považuje za naivné si myslieť, že OĽANO bude akceptovať všetky požiadavky šesťpercentného koaličného partnera. Hovorí, že ak niekto koná na základe prieskumov verejnej mienky, tak nekoná zodpovedne.

Prípadný odchod ministrov za SaS v období, keď je potrebná stabilita, by nepovažoval za správne rozhodnutie. Rovnako sa obáva toho, aký následok by mal predčasný koniec ďalšej pravicovej vlády.

SaS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchod Matoviča z vlády. Novú zmluvu očakáva do konca augusta. Ak nedôjde k naplneniu požiadaviek strany, jej ministri podajú demisiu. Rozhodla o tom mimoriadna Republiková rada strany. OĽANO už predtým avizovalo, že odchod Matoviča odmieta.

Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Matoviča.