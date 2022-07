Dovolenka na Slovensku je v ohrození: Gastro sektor volá o pomoc

Sektoru HORECA počas najvyťaženejšej časti roka chýbalo cez 10-tisíc zamestnancov.

Spoliehať sa tak musia na brigádnikov, a to najmä študentov stredných a vysokých škôl. Napriek novele Zákonníka práce, ktorá má sezónne práce zjednodušiť a zatraktívniť, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenka (AHRS) tvrdí, že počas tohto leta je v praxi nepoužiteľná. Účinnosť totiž nadobúda až od 1. januára budúceho roka. Termín účinnosti podľa riaditeľa AHRS Mareka Harbuľáka nezohľadňuje podstatu samotnej novely, ktorou je sezónnosť. Informoval o tom Marek Harbuľák v tlačovej správe.

„Zákonník práce v súčasnosti síce krátkodobé zamestnávanie na dohody umožňuje, avšak tieto formy sú vzhľadom na ďalšie podmienky pre cestovný ruch nevyhovujúce, zamestnávateľom výrazným spôsobom zvyšujú administratívnu záťaž a náklady,“ uviedol Harbuľák. Novela zohľadňuje špecifiká zamestnávania vybraných odvetví. Zavádza takzvanú dohodu o práci na sezónne práce s maximálnym rozsahom 520 hodín v roku. Priemerný týždenný pracovný čas za najviac štyri mesiace však nesmie presiahnuť 40 hodín.

Asociácia upozorňuje na to, že zimná dovolenková sezóna začína v prvej polovici decembra. „Máme za to, že v tomto smere neboli dostatočne zohľadnené potreby zamestnávateľov v cestovnom ruchu, a to i napriek tomu, že sa ich novela dotýka najvýraznejšie,“ podčiarkol Harbuľák, ktorý očakáva, že napriek tomu by sa počas najbližšej zimnej sezóny v sektore HORECA mohlo na dohody zamestnať 5-tisíc ž 7-tisíc ľudí. Počas budúceho leta by toto číslo mohlo ešte výraznejšie a stúpnuť na 15-tisíc až 20-tisíc sezónnych pracovníkov. „Veríme, že aj keď si na zamestnávanie „po novom“ budú musieť majitelia ubytovacích zariadení a gastro prevádzok počkať, cestovnému ruchu na Slovensku tento návrh pomôže,“ uzavrel prezident AHRS.