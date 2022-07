Idete na dovolenku? Nezabudnite si zobrať tieto lieky, pribaľte aj ochranný sprej pred vírusmi

Po dvoch rokoch pandémie koronavírusu si zrejme toto leto konečne užijeme naplno. Nemali by sme však zabúdať, že do kufra si treba zbaliť nielen plavky a veci na letné zábavky, ale aj lieky potrebné na všetky možné zdravotné komplikácie.

Počas dovolenky ľudí najčastejšie zvykne trápiť hnačka, vracanie, nevoľnosť pri cestovaní, zápcha, zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesť hrdla, bolesť ucha, poštípanie hmyzom, odreniny, drobné poranenia, zápal očných spojiviek, zavareniny, či spálenie kože od slnka.

Ak si však kladiete otázku, ako neochorieť s deťmi počas cestovania na dovolenku a na dovolenke, nezabudnite predovšetkým na efektívnu ochranu pred vírusmi. Na dovolenku totiž treba cestovať lietadlom, autobusom či vlakom a nedá sa na nej vyhnúť spoločným priestorom, obchodom, či dovolenkovým zábavkám s množstvom ľudí. Jednoduchým riešením je ochranný sprej do nosa Panaviral, ktorý efektívne chráni pred vírusmi v interiéroch, kde je viac ľudí ako len členovia vašej domácnosti. Pred odchodom z domu 2x vstrek do každej nosnej dierky ochráni deti od narodenia, tehotné ženy aj dospelých.

Panaviral obsahuje 6 super silákov so synergickým efektom: betaglukán je hnacím motorom imunity, laktoferín viaže na seba železo, ktoré potrebujú patogény na prežitie, takže ich "vyšachuje" zo sliznice nosa, výťažok zo sladkého drievka má silný protizápalový účinok, vitamín C je mocný antioxidant, vitamín D podporuje vlastnú imunitu tela a bojuje proti zápalovým procesom v organizme a 6 pantenol, chráni a hydratuje nosovú sliznicu.



V dovolenkovej lekárničke nezabudnite mať teplomer, pinzetu, octanovú masť, kalciovú mastičku, obyčajné i antibakteriálne náplaste, náplaste na otlaky i pľuzgiere a obväz.

Chýbať v lekárničke by určite nemali:

- Lieky na zníženie teploty a proti bolesti (Paralen, Panadol, Brufen, Aspirín, Anopyrin)

- Lieky na zastavenie hnačky, na dezinfekciu čriev (Smecta, probiotiká, Hylak kvapky)

- Lieky na nevoľnosť pri cestovaní (Kinedryl)

- Pastilky na bolesť hrdla (Orofar, Septolete, Septofort, Tantum Verde, Stopangin)

- Sirup či kvapky proti kašľu

- Lieky proti alergii, gély na zmiernenie svrbenia, poštipnutie hmyzom (Fenistil, Dithiaden)

- Gél na popáleniny od slnka (Panthenol spray, Calcium pantothenicum)

- Kvapky do očí (Optalmoseptonex, Visine)

- Kvapky do uší (Burow kvapky)

- Sprej na uvoľnenie nosa (Nasivin)

- Dezinfekčný prípravok (Septonex, Detol, Betadine)