Podľa Sólymosa nová koaličná zmluva nič nevyrieši: Je absolútne jedno, kto koho a k čomu vyzve a kto čo vypovie

Nová koaličná zmluva nič nevyrieši. Myslí si to predseda republikovej rady mimoparlamentnej Aliancie László Sólymos.

Uviedol to v reakcii na rozhodnutie SaS vypovedať súčasnú koaličnú zmluvu. Predseda Alancie Krisztián Forró hovorí o ďalších dvoch premrhaných mesiacoch. Predseda platformy Most-Híd Konrád Rigó je presvedčený, že ak SaS nechce ako politický projekt skončiť na úplnom dne, svoj odchod už nemôže odsúvať. Ich stanovisko poskytla TASR hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

"Vyhlásenia ministrov, stanoviská koaličných partnerov, komentáre, návrhy, predpovede, doplnené vynútenou premiérskou prísnosťou nedokáže vyriešiť patovú situáciu, do ktorej sa táto štvorkoalícia vmanévrovala. Je to absolútne jedno, kto koho a k čomu vyzve, kto čo vypovie. Po dvoch rokoch už aj slepý musí vidieť, že to nepôjde," povedal Sólymos.

Pripomenul, že v spore stoja proti sebe lídri dvoch najsilnejších koaličných strán. Preto podľa neho nezáleží na tom, či v súboji budú pokračovať ako ministri, predsedovia poslaneckých klubov alebo "pešiaci" v poslaneckých laviciach. Do volieb sa podľa neho nezmení nič. Hovorí o agónii, ktorá "v lepšom prípade potrvá len do konca augusta."

Forró hovorí o ďalších dvoch premrhaných mesiacoch po dvoch rokoch hašterenia a neplodných hádok, a to v čase, keď je polovica krajiny v štrajkovej pohotovosti. Podľa Rigóa nie je čas na neodborné správanie sa koaličných partnerov. "Sulík sa postavil na zadné, ale kým to isté neurobí aj premiér, pomoci niet. Ak SaS ako politický projekt nechce skončiť na úplnom dne, svoj odchod už nemôže odsúvať," odkázal Rigó.

Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické reálie a z ktorej vyplynie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Rozhodnutie strana prijala na stredajšej mimoriadnej rozšírenej republikovej rade.

Ak by OĽANO požadovalo vzápätí odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka, bude o tom šéf SaS rozmýšľať, keď to bude na stole. Svoje požiadavky plánuje strana predostrieť premiérovi písomne, aby sa aj na ich základe pripravila nová koaličná zmluva.

Predsedníctvo OĽANO aj Heger apelovali počas dňa na SaS, aby v koalícii zotrvala. Odchod Matoviča z vlády predsedníctvo hnutia odmieta. Nesúhlasí ani s predčasnými voľbami.