Šofranko je ľúto, že SaS si diktuje podmienky: Tvrdé slová, verí však v jedno

Koaličnej poslankyni Márii Šofranko (OĽaNO) je ľúto, že šesťpercentná strana opäť diktuje personálne podmienky a rozbíja ďalšiu vládu.

Napísala to na sociálnej sieti v reakcii na oznámenie strany SaS, že vypovedala koaličnú zmluvu. Šofranko v tejto súvislosti zdôraznila, že cíti hnev a sklamanie.

„Stále však verím, že dohoda je možná a aj nutná, lebo v opačnom prípade sklameme obrovské množstvo občanov, ktorí nám dali dôveru," doplnila poslankyňa s tým, že toho, čo koalíciu spája, je viac ako toho, čo ju rozdeľuje.

Koaličná strana Sloboda a Solidarita vypovedala koaličnú zmluvu. Oznámil to jej predseda Richard Sulík. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) by podľa neho mal prísť s návrhom novej zmluvy do 31. augusta. Pokiaľ tak neurobí, ministri za SaS podľa Sulíka podajú demisiu. Zároveň by podľa Sulíka minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nemal byť členom vlády.