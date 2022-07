Budeme za vstup do Tatier platiť? Rázne slová šéfa TANAP-u, takto reagujú turisti

Vytiahneme peňaženky? Tatranský národný park (TANAP) je najstarším, najväčším a najnavštevovanejším národným parkom u nás.

Ročne ho navštívia viac ako 3 milióny turistov. Pokiaľ by platili čo i len symbolické vstupné, mohlo by to priniesť očakávaný rozvoj. Preto sa opäť rozbehla debata, aby sa vstup do TANAP-u spoplatnil. Ako túto tému vnímajú turisti a čo na to hovorí riaditeľ parku Pavol Majko?

Téma vstupného do Tatranského národného parku nie je nová. Diskutuje sa o nej už sedem rokov. „Ak by bolo stanovenie a vyberanie vstupného do národného parku jednoduchá záležitosť, už dávno by sa platilo,“ hovorí riaditeľ TANAP-u Pavol Majko. „Predbežný cenník za činnosti v TANAP-e bol vypracovaný ešte Štátnymi lesmi, no do realizácie sa nikdy nedostal.

Spravujeme územie parku aj s ochranným pásmom s rozlohou 1 045 km² a len asi polovica patrí štátu, to je jeden problém, a druhý je stanovenie správcu vybratých peňazí a ich presné určenie, kde a ako budú použité.“ Podľa Majka sa uvažuje aj o spoplatnení zárobkových činností v národnom parku. „Ak niekto zarába na národnom parku a využíva ho vo svoj finančný prospech, mal by z neho ,desiatok‘ dať národnému parku. Napríklad by sa to týkalo komerčných fotografov či organizátorov športových podujatí,“ myslí si šéf TANAP-u.