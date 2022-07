Obyvateľov Gemera trápi mimoriadna situácia: Starosta hovorí o pohrome, zúfalé slová miestnych

Veľké trampoty po obrovskom suchu! V Pači a susednom Krásnohorskom Podhradí pri Rožňave musia s vodou výrazne šetriť.

Pani Andrea (46) s manželom a Ladislav so 4 malými deťmi o tom vedia svoje. V prvej obci dokonca vyhlásili mimoriadnu situáciu! Na cisternu a na čerpanie vody do bandasiek z kvapkajúceho výtoku skoro suchého zdroja si však miestni na Gemeri len ťažko zvykajú...

Starosta Pače Ladislav Zagiba tvrdí, že takú pohromu ešte nezažili. „Situácia je kritická, lebo za uplynulých 10 mesiacov tu pršalo len 5-6 dní. Zima bola chudobná na sneh a potoky vysychajú. Máme aj dva vlastné vodojemy, no aj tie sú prakticky prázdne. Na hornom konci a až po stred dediny už prakticky niet vody. Vodu do obce musíme dovážať. Hoci na okolí aj zapršalo, u nás nie a nie,“ spomenul starosta. Trpí aj divá zver, ktorá sa nedokáže napojiť v horúčavách.

Hľadajú nový zdroj

„Sme bez vody, musíme ňou šetriť. Potok prakticky vyschol a ani v studni vždy nie je voda. Záhradku našťastie nemáme, ale voda je v celej dedine veľmi vzácna. Asi cennejšia ako zlato,“ povedala Andrea Beczeová (46) z Pače. Niektorí obyvatelia majú problém s tlakom vody už od decembra, preto našli jeden pozemok nad obcou a s hydrogeológom budú hľadať vhodné miesto nového pitného zdroja, aby sa mohli napojiť na ich verejný vodojem.

Odkiaľ však nájdu financie na vrt, to netušia, lebo aj ich samospráva je podvyživená. Obec totiž spravuje vlastný vodovod a vodojem nedokáže zabezpečiť pitnú vodu obyvateľom. Nateraz do spomínaných vodojemov vodu musí objednávať z vodární, ale stojí to veľa peňazí.