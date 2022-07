Remišová vidí jediné východisko z krízy: Obaja partneri by sa mali začať správať normálne!

Jediné riešenie súčasnej situácie v koalícii je, aby sa obaja partneri začali správať normále.

Skonštatovala to vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová po stredajšom rokovaní vlády. Hovorí o spore a osobných animozitách medzi OĽANO a SaS. Podčiarkla, že osobné spory do politiky nepatria a treba v nej povýšiť záujmy občanov nad osobné.

"Štvorkoalícia má zmysel. Myslím si, že je dôležité, aby aj pokračovala," povedala vicepremiérka. Vláda podľa nej funguje, komplexné a náročné zmeny v nej prechádzajú bez problémov. Problémy vidí v osobnej rovine medzi dvoma stranami, ktoré sa prenášajú do parlamentu. Nevníma preto ako riešenie presun jedného z lídrov týchto strán do parlamentu. Reagovala tak na možnosť, že by SaS podmienila zotrvanie v koalícii odchodom lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády.

Verí, že aj partneri si uvedomujú dôležitosť zotrvania tejto koalície. Aktuálne sa podľa nej rozhoduje o tom, či sa o rok vrátia do funkcií nominanti Smeru-SD a Hlasu-SD. Osobný spor OĽANO a SaS sa podľa nej netýka strany Za ľudí. "Počkáme, ako sa kolegovia rozhodnú a následne sa k tomu postavíme," dodala.