Návrh na zníženie DPH na pohonné látky je stále na stole: Sulík sa nevzdáva! Aha, ako by sa mohla daň znížiť

Minister hospodárstva Richard Sulík ešte bude vo vláde rokovať o znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky.

Minister si vie predstaviť, že by sa táto daň znížila z 20 na 8 %. Všetko sa má rozhodnúť v septembri. „Sme pripravení hlasovať za mimoriadnu daň na ruskú ropu pre Slovnaft, ak bude znížená alebo zrušená niektorá iná daň. Napríklad, keby sa znížila DPH z pohonných hmôt z 20 % na 8 %, tak by to niečo prinieslo motoristom. V septembri sa o tom bude rokovať a uvidíme ako to dopadne,“ povedal Sulík.

Minister financií Igor Matovič už viackrát ministrovi hospodárstva odkázal, že zníženie DPH na pohonné látky zakazuje Európska únia. Minister Sulík oponoval, že aj napriek zákazu pristúpili k zníženiu DPH na pohonné látky v Poľsku.