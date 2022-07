Rybačka na vodnej nádrži sa skončila tragédiou: Sväťo († 34) umieral pred očami synčeka

Vyrastal bez maminej náruče, teraz mu strašné nešťastie vzalo i milovaného ocina.

Na vodnej nádrži Za Ráztokou sa stala vo štvrtok tragédia, akú si ľudia v okolí nepamätajú. Bol krásny slnečný deň a mladý otec Sväťo († 34) zobral za vynikajúce vysvedčenie svojho synčeka na rybačku.

Chcel mu urobiť radosť a z Anglicka sa vrátil skôr, aby mal Paťko (8) už začiatok prázdnin plný zážitkov. Najskôr šli chytať ryby na Váh, ale nedarilo sa im, a tak sa vybrali skúšať loviť kapry na nádrž. Čakala ich tam však najhoršia chvíľa v živote - otcovi totiž prišlo zle a spadol do vody. Vystrašené chlapča okamžite utekalo po pomoc, žiaľ, Sväťa sa už zachrániť nepodarilo.

Otec so synom sa mali veľmi radi aj preto, lebo Paťka (8) sa ešte v útlom veku podľa slov rodiny vzdala jeho vlastná matka a odišla do zahraničia. Chlapča strávilo niekoľko týždňov v detskom domove, kam si poň prišla stará mama Alena (66). Spoločne so synom Sväťom vytvorili chlapcovi domov plný lásky, tak, aby dieťaťu nič nechýbalo.

„Paťko má aj rybársky preukaz, je členom detského rybárskeho zväzu. Vždy musí byť s ním dospelý, keď chytá ryby, a tak šiel s ním aj Sväťko. To, čo sa mu tam stalo, ja nedokážem pochopiť,“ plače brat starej mamy Miroslav. Podľa neho sedeli otec so synom pri rybníku a chytali v mútnej vode kapry, keď náhle Sväťovi prišlo zle a spadol do vody. „Bol tam taký konár vo vode, bol schovaný pod vodou a jemu to udrelo medzi oči,“ opísal strýkovi hroznú udalosť Paťko (8), ktorý bol jediný svedkom tragédie.