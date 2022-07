Obrovské nešťastie v Lučenci: Zo šiesteho poschodia vypadol len sedemročný chlapec!

Dieťa leží v kritickom stave v nemocnici.

Obrovské nešťastie sa malo stať v pondelok (4.7.) popoludní v Lučenci v blízkosti Vajanského ulice. Ako informoval mynovohrad, chlapec vyliezol na parapetu a vypadol z okna detskej izby po tom, ako sa na ňom uvoľnila sieťka proti hmyzu. Dopadnúť mal na striešku nad vchodom bytovky, z ktorej spadol na zem. Krajská hovorkyňa pre portál uviedla, že rodič nevenoval dieťaťu dostatočnú pozornosť.



Chlapec pád z okna, ktoré je vo výške 14,5 metra prežil, no momentálne sa nachádza v kritickom stave. Podľa portálu tvnoviny ho previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice a mal by byť v umelom spánku.