Deti z celého Slovenska už vedia, ako strávia prázdniny: Prezradili, na čo sa tešia najviac

Čakajú ich týždne plné leňošenia, ale aj ich milovaných aktivít.

Školáci sa pred niekoľkými dňami načas rozlúčili s lavicami a teraz sa môžu naplno sústrediť na letné prázdniny. V rámci nich ich čaká cestovanie do zahraničia, šantenie vo vlnách, no tiež rôzne tábory a aktivity. Na čo sa tešia najviac?



Jazda na motorke aj kúpačka

Damián (10), Michalovce

- Cez leto sa teším hlavne na pobyt v prírode. S rodinou a kamarátmi si užijeme jazdu na motorke aj na bicykli. S kamarátmi budem hrať basketbal a chytať ryby. Na konci leta sa celá rodina tešíme na najlepší záver školských prázdnin, pôjdeme na dovolenku do Chorvátska, kde si užijeme kúpanie v mori. Toto leto bude jednoducho super.



Tajchy, herectvo a tenis

Tamarka (13), Barborka (11), Prešov

- Boli sme už v Chorvátsku. Tešíme sa na tábory. Obe ideme do Drienice na Youtube tábor, kde sa budeme učiť, ako natáčať a strihať videá. Keďže Tamarka je nadšená amatérska herečka, chodí na letný ZUŠ tábor. Ja Barborka sa zase venujem tenisu, takže zamierim na tenisový tábor. Spoločne s rodičmi ešte máme v pláne tajchy pri Banskej Štiavnici a tiež Domašu.



Pozrieme sa k moru

Andreasko (9), Nicoletka (8), Hôrka nad Váhom (okr. Nové Mesto nad Váhom)

- Obaja sa tešíme na prázdniny, pôjdeme s rodičmi po výletoch, ale najviac sa tešíme na more, ktoré pôjdeme pozrieť.



Oddych od školy a Kréta

Adam (9), Liptovský Ján (okr. Liptovský Mikuláš)

- U nás v dedine bol od piatku detský festival Za 7 horami. Bolo tam množstvo divadiel a úžasných atrakcií. Naozaj som sa na to tešil a stálo to za to. O pár dní idem k moru do Chorvátska, potom budem na Liptovskej Mare a ešte s mamou pôjdem na Krétu. Ešte som tam nebol, ale mama mi to vychválila, tak uvidím. Teším sa na celé prázdniny hlavne preto, že nemusím myslieť na školu.

Paríž s tatinom

Sonička (11), Spiš

- Tento školský rok bol pre mňa dosť ťažký. Prestupovala som do inej školy v inom meste. Moji noví spolužiaci sa už tri mesiace učili nemčinu, ktorú sme v pôvodnej škole nemali, a aj s ostatným učivom boli trochu inde. Všetko som to musela dobehnúť, ale zvládla som to a na koncoročnom vysvedčení svietila z nemčiny krásna jednotka. Okrem pobytu pri mori ma môj tatko vezme na dovolenku do Paríža. Bude to poznávací zájazd a už sa neviem dočkať.

Stavanie hradu z piesku

Lenka (10), Komoča (okr. Nové Zámky)

- Mám veľkú radosť, že sa môže kúpať v Oáza Campe v Komoči. Tam sa budem hrať aj s pieskom, stavať z neho hrad, okrem toho ma ešte čakajú prázdniny u babky, výlety do zoo a výlet do Rakúska k tete.

Najviac sa teším na športový tábor

Jonatán (11), Bratislava

- Tento rok s rodinou nepôjdeme k moru, čo ma trošku mrzí. Zvykneme chodiť aj na chatu alebo na výlety do prírody, najviac sa však teším do denného tábora Športovkovo. Idem tam už tretí rok za sebou, takže tam mám už aj kamarátov. Hráme tam futbal, tenis, pingpong a rôzne ďalšie športy, čo ma veľmi baví.