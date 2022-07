Ukrajincom čoskoro zrejme pomôžu aj naše migy: Toto prezradili Heger a Fiala

Slovensko možno pomôže Ukrajine odpredajom našich dosluhujúcich stíhačiek sovietskeho typu MiG-29.

My sami by sme napriek meškaniu dodávok mali už onedlho disponovať objednanými americkými stíhačkami F-16, ktoré sú ďaleko modernejšie. O bezpečnosť neba nad Slovenskom by sa dovtedy mala postarať česká, ale zrejme aj poľská armáda. Aký je časový plán a čo o týchto chystaných transakciách prezradili slovenskí a českí politici?

O poskytnutí našich migov Ukrajine, ktorá naďalej zažíva brutálne letecké útoky ruskej armády, hovoril už v nedeľňajšej televíznej debate v Českej televízii slovenský premiér Eduard Heger. Kyjevu by sme podľa neho mohli poskytnúť aj naše tanky. „Nechcem o predaní lietadiel a tankov hovoriť podrobnosti, pretože Ukrajina nás požiadala, aby sme neposkytovali podrobnosti o vybavení,“ povedal premiér v programe Otázky Václava Moravce.

Český premiér Petr Fiala, ktorý bol Hegerovým partnerom v diskusii, tento krok Slovenska kvituje, a ani Česko podľa neho nepovedalo vo vojenskej pomoci Ukrajine posledné slovo. „Ukrajina musí mať zbrane, aby mohla bojovať za svoju nezávislosť, našu bezpečnosť a našu slobodu,“ povedal Fiala.