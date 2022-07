Ďalšia tragická nehoda na cestách: Muž († 36) sa už domov nevráti, šoférovať mal jeho brat

Čelná zrážka si vyžiadala jeden ľudský život. Tragicky sa skončila nedeľná jazda domov pre 36-ročného muža z Detvy. V aute mal sedieť s bratom (40), ktorý šoféroval. Ich Peugeot sa pri Mýtnej (okr. Lučenec) čelne zrazil s BMW, v ktorom sa viezla rodina s dvomi malými deťmi.

K tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcami Mýtna a Lovinobaňa, došlo v nedeľu krátko po 16 hod. Cesta následne ostala na štyri hodiny uzavretá. „Vodič (40) Peugeotu z Detvy z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne nesprávny spôsobom predchádzania a nesprávnym spôsobom jazdy v smere na Mýtnu nezvládol vedenie vozidla a prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim BMW, ktoré viedol 29-ročný vodič z Vidinej,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Vidínčan a jeho manželka (27) utrpeli zranenia na dobu liečenia do 42 dní a ich deti - 3-ročná dcérka má zranenia, ktoré si vyžadujú liečbu 4 týždne a staršia 5-ročná 6 dní. Vodič (40) Peugoetu utrpel ťažké zranenia a prišiel po neho aj záchranársky vrtuľník. „Po pristátí pri mieste nehody si náš lekár prevzal do starostlivosti 40-ročného muža, ktorý utrpel viaceré vážne poranenia. Po tom, ako ho ošetrili a stabilizovali mu životné funkcie, bol v kritickom stave prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici,“ informovala VZZS ATE Zuzana Turočeková.

Jeho spolujazdec, pravdepodobne brat (36) na mieste svojim zraneniam podľahol. U vodiča BMW bola dychová skúška negatívna a vodičovi Peogeotu bola odobratá krv. Škodu vyčíslili na 25-tisíc eur. „Vyšetrovateľ z Lučenca začal trestné stíhanie za usmrtenie,“ zakončila hovorkyňa polície.