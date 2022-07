Jeho lebka drží len vďaka implantátom! Slovensko pre Nathanielka nemá lekára: Boj zúfalej mamy na súde

Je zrejme jediný chlapček na svete, ktorý nemá žiadneho lekára.

Nathaniel (11) z Radošiny (okr. Topoľčany) má ojedinelú diagnózu - kraniosynostóza. Chlapčekova lebka drží pokope len vďaka biokeramickým implantátom, ktoré voperovali lekári vo Viedni. Mama Alexandra už má v ruke papier o tom, že trnavská nemocnica pochybila, keď chlapčeka neposlala do roka na žiadne vyšetrenie napriek tomu, že mu neprimerane rástla hlavička. Ak by tak lekár v nemocnici urobil, dnes by bol Nathanielko úplne zdravý chlapček.

Nemôže sa naháňať s inými deťmi, nemôže cvičiť na telesnej výchove a dokonca nemôže ani behať či šantiť, ako by veľmi chcel. O toto všetko je Nathaniel ukrátený, keďže na Slovensku neexistuje lekár, ktorý by mu vedel ošetriť hlavičku v prípade potreby. „Nikdy v živote nám nepomohol žiaden slovenský lekár. Každý dáva od nás ruky preč. Som v zúfalej situácii,“ začína rozprávať mamička, ktorá bojuje so všetkými úradmi už roky.

„Syna som si zachraňovala cez tri mestá - Prahu, Viedeň, Londýn. Všetkým je jedno, čo bude s mojím synom, keď bude mať úraz. Dokiaľ ja prídem do Viedne, môže byť už neskoro,“ hnevá sa Alexandra, ktorá denne telefonuje s úradmi a prosí o pomoc.

„Sme Európska únia a ja sa pýtam - kde sú práva dieťaťa? Oslovila som kliniku v Dubline a čakáme na schválenie. Ak nám to odklepnú, opäť budem musieť vybavovať poisťovňu, aby nám to všetko uhradili. Žijem so štyrmi deťmi a nemám na to, aby som si vedela zaplatiť všetko, čo Nathanielko potrebuje,“ zúfa si mama, ktorá sa už dokonca začala súdiť aj s trnavskou nemocnicou.