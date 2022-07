Podnikateľ zasypal štrkom viaceré koľaje: Pochová spor o pozemky Čiernohronskú železnicu?

Na Čiernohronskej železnici v Čiernom Balogu (okr. Brezno) mohlo prísť k tragédii.

Najskôr sa takmer vykoľajil vláčik s deťmi kvôli navozenému štrku na koľajniciach a o pár hodín bol založený požiar v blízkosti parného stroja z roku 1940, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Za incidentmi sú spory medzi neziskovou organizáciou prevádzkujúcou železničku a súkromným vlastníkom pozemkov. Prípad rieši polícia.

„Išiel som vláčikom s deťmi z Vydrova dole. Volal mi kolega, že nechoď na Dobroč, máš tam na štreke nasypaný štrk. Tak som zastavil a išiel som sa tam pozrieť. On tam jazdil s bagrom a štrk nám sypal na koľaje. Našťastie, keď som na neho zavolal políciu, prestal a nezasypal hlavnú trať, ktorú používame na hlavné jazdenie. Zasypal však ostatné, kde máme odstavené vagóny a používame ich na obslužnú činnosť,“ prezradil Aleš Bílek z Čiernohronskej železnice a dodal, že ak by neprišla polícia, tak by zrejme zasypal aj hlavnú koľaj.

„Ak by som o tom nevedel, mohlo ľahko prísť k vykoľajeniu,“ dodal. Podľa slov Bíleka mu v rovnaký deň volali ľudia, že horí na píle. „On zbúral celú budovu, ktorá chránila parný stroj, a to, čo zvalil, zapálil. Starosta sa ho zastával a tvrdil, že mal na to právo, lebo je to jeho pozemok. Celé je to podľa mňa o tom, že oni chcú na tomto pozemku stavať rodinné domčeky, a preto je do toho zatiahnutá aj obec,“ doplnil s tým, že keď nový majiteľ tieto pozemky pred pár rokmi kúpil, chceli sa s ním dohodnúť a vyrovnať sa.