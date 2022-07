Hlas so Sme rodina v jednej koalícii? Pellegrini to nemohol povedať jasnejšie

Bývalý predseda vlády a šéf opozičnej strany hlas-SD Peter Pellegrini vníma koaličné hnutie Sme rodina ako subjekt, ktorý sa v aktuálnej vládnej koalícii „snaží" a vie si prestaviť, že by s nimi bol v budúcnosti vo vládnej koalícii.

Povedal to v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS. „Ja nevidím problém, že by sme nedokázali s ich predstaviteľmi nachádzať nejaké styčné plochy, pokiaľ hovoríme o rozvoji Slovenska," uviedol Pellegrini.

Pokiaľ ide o možnú koalíciu so stranou Hlas-SD, minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si podľa vlastných slov dokáže predstaviť všeličo. Oceňuje však prístup opozičnej strany, ktorá podľa neho nezapadá do egoisticko alebo egocentricko nastavenej politiky. „Preto by som ho nevylučoval," dodal Krajniak.

Hnutie Sme rodina sa zároveň nebráni predčasným voľbám, ak nedôjde k dohode medzi lídrami koaličných strán SaS a OĽANO. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) hnutie v koalícii zotrvá, kým bude vláda ľuďom prinášať pomoc. Šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini poznamenal, že za desať mesiacov inflácie takmer žiadna pomoc ľuďom neprišla. Vyzýva vládu, aby konečne začala niečo robiť.

"Reálna možnosť je buď pokračovať vo vláde, ktorá prijíma veci, ktoré pomáhajú ľuďom, (...) alebo, ak sa nedokáže Igor Matovič (OĽANO) s Richardom Sulíkom (SaS) dohodnúť, tak sa dohodnime na predčasných voľbách. My sa im vôbec nebránime," vyhlásil Krajniak s tým, že rozhodnutie o ďalšom postupe nie je na hnutí Sme rodina. "Bielymi figúrkami ťahá premiér, my si počkáme, ako sa to uzavrie, ale nebudeme sa do toho zapájať," skonštatoval. Reformu koaličných rád, ktorú im predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), podľa neho nepotrebujú. "Ak si premiér myslí, že bude fungovať, budeme ju rešpektovať," dodal.