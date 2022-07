Pellegriniho tvrdá kritika: Heger s Matovičom musia preč! Takto zosmiešnil premiéra

Slovensko potrebuje novú vládu, nie len nového ministra financií.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval expremiér a šéf strany hlas-SD Peter Pellegrini. Zároveň povedal, že Slovensko je momentálne ako lodička, ktorá sa v búrke metá z jednej strany na druhú a kapitán s kormidelníkom v podpalubí hrajú karty.

Aby mohol byť prípadne vymenený minister financií Igor Matovič podľa Pellgeriniho by musel vládu viesť reálny premiér. Predseda vlády Eduard Heger však podľa neho necháva celú situáciu ohľadom sporov v koalícii „vyhniť". „Ak je nejaký problém, tak to za týždeň musí byť vybavené," vyhlásil Pellegrini. Heger by podľa neho mohol preukázať viac odvahy a pomenovať veci kriticky. „A nie byť len figovým listom Igora Matoviča," dodal Pellegrini.