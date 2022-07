Začala sa sezóna obľúbených destilátov: Pálenice na leto odomykali colníci!

Colníci nabehli na juhu Slovenska v piatok do páleníc!

Nehľadali však nič nekalé, týmto gestom odomkli prvé prevádzky na tohtoročnú sezónu. Tá sa v regióne začína 1. júla, postupne sa odomkne na celom území, podľa toho, ako bude dozrievať ovocie. Posledné pálenice na severe začnú fungovať až 1. septembra. Za domácu liehovinu si však tento rok poriadne priplatíte!

Už od skorého rána colníci na juhu Slovenska odomkli prvé pálenice, do ktorých poputuje kvas z čerešní a marhúľ. „Sezóna čerešní je momentálne druhý rok po sebe dobrá, marhúľ teraz začína a vyzerá byť tiež dobrá. Aj keď to nebude úplne top, ale oproti dvom, trom minulým rokom, ktoré boli veľmi zlé, bude asi veľmi dobrá,“ hovorí Tomáš Holota (36), spolumajiteľ rodinnej pálenice v Močenku (okr. Šaľa) a podpredseda Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku.

A aké sú najlepšie marhule do destilátu? „Nesmú byť plesnivé, hnilé, špinavé, to do kvasu nepatrí. Jednoducho povedané, do kvasu patrí len to ovocie, ktoré dokážem zjesť. Samozrejme, nepatria doň ani kôstky, kostrnky a podobne,“ vysvetľuje Holota. Pre milovníkov destilátu však neprichádza dobrá správa - ceny idú hore. „Ak minulý rok zákazník zaplatil za liter 52-percentného destilátu 5,60 eura, tento rok už zaplatí 6,60 až 7,60 eura. Závisí od toho, ako postihli jednotlivé pálenice zdražovania energií a náklady na personálne veci,“ opisuje neradostnú situáciu Holota.