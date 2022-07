Konečne sa rozhýbali, začína na výstavba! Detaily o Rázsochách a martinskej nemocnici

Vláda po mesiacoch diskusií a dohadovania schválila plán investícií do nových nemocníc.

V najbližších týždňoch sa rozbehne výstavba bratislavských Rázsoch a martinskej nemocnice. Obe zhltnú z európskych peňazí viac ako 600 miliónov eur. Problém ešte môže nastať počas ich výstavby, ktorá, ak sa pretiahne, tak môže ohroziť čerpanie z plánu obnovy.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že Rázsochy budú mať 653 lôžok, martinská nemocnica 660 lôžok. Práve do zdravotníckeho zariadenia na severe republiky by prví pacienti mali vkročiť už v roku 2026, v prípade Bratislavy to však bude neskôr.

Do roku 2026 rátajú len s tým, že hotová bude hrubá stavba. Nemocnica na Rázsochách už má po­dľa Lengvarského vysúťaženého projektanta. „Proces sa ukončil koncom minulého mesiaca, v najbližšej dobe bude vystavená zmluva,“ priblížil. Ďalšie stámilióny pre nemocnice sa budú rozdeľovať na jeseň.

Podstatou oboch nemocníc je, že budú okrem pacientov slúžiť aj na výchovu a vzdelávanie nových lekárov. „Nová nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom, uspôsobený na zmiešanú prevádzku detí a dospelých,“ píše sa v schválenom materiáli. Odborový predák Peter Visolajský hovorí, že vláda musí zabezpečiť najmä dostatok lekárov.

„Kľúčový je personál. Vedieme debatu s ministerstvom financií, resp. s vládou. Ide o to, že Slovensko má obrovský problém s nedostatkom zdravotného personálu a my im ponúkame riešenia, aby sa to začalo čím skpôr riešiť. Čím neskôr sa začne, tým to bude zložitejšie, pretože ľudia odchádzajú. A druhý problém je, koľko bude mať nová nemocnica v Bratislave lôžok,“ povedal Visolajský. 653 lôžok nepovažuje za masovú nemocnicu, pričom odborníci požadovali 1 100. „Keby to tak bolo, ostatné bratislavské nemocnice sa môžu výrazne zredukovať,“ dodal Visolajský.