Slovensko má piatu automobilku, vznikne 3300 pracovných miest: Prečo si Volvo vybralo Košice?

Megainvestícia, ktorá má rozhýbať východné Slovensko.

Do košického priemyselného parku Valaliky mieri piata automobilka Volvo. Od roku 2026 bude u nás vyrábať len elektromobily, pričom z liniek ich ročne zíde 250-tisíc. Švédska fabrika s čínskym investorom chce preinvestovať minimálne 1,2 miliardy eur, čo rapídne pozdvihne ekonomiku.

Vláda držala rokovania so zahraničným investorom mesiace v tajnosti. Minister hospodárstva Richard Sulík hovorí, že prvýkrát sa o to začal zaujímať minulý rok v júni. „V novinách som si prečítal, že Volvo plánuje postaviť niekde v Európe závod. V spolupráci s našou veľvyslankyňou vo Švédsku sme našli kontakt na tú správnu osobu a Volvo som oslovil,“ opísal začiatky Sulík. Neskôr prišli Švédi na obhliadku priemyselného parku Valaliky a koncom decembra sa Slovensko dostalo do užšieho výberu.

„Dali sme dokopy výkonný tím. Dlhodobo tvrdím, že treba znižovať regionálne rozdiely, aby neodchádzali všetci schopní a výkonní z východu krajiny. Potom by mohlo platiť, že na východe nič nie je, ale dnes robíme presný opak,“ dodal Sulík. V koalícii načas zabudli aj na napäté vzťahy a pred zahraničným investorom pôsobili pomerne súdržne, keď Sulík poďakoval „Edovi, Igorovi, Veronike či Milanovi“ (zástupcom jednotlivých strán vo vláde pozn. red.).

Tretí závod v Európe

Slovensko poskytne Volvu finančnú pomoc na rozbehnutie fabriky vo výške 267 miliónov eur. Ide pritom len o ich tretí závod v Európe - po švédskom Torslande a belgickom Gente. V Európe pritom nový nepostavili takmer 60 rokov. Zaujímavé je, že spoločnosť vôbec neplánuje vyrábať autá so spaľovacím motorom, ale zameria sa výlučne na elektromobily. Práve tie majú podľa dohody v Európskej únii nahradiť v roku 2035 vozidlá na benzín a naftu.

Košice si vybrali preto, lebo chcú využiť rozvinutú sieť dodávateľov v automobilovom sektore. „Plne sa sústredíme na dosiahnutie cieľa byť čisto elektrickou značkou v oblasti mobility do roku 2030, čo je v súlade s naším zámerom,“ povedal Jim Rowan, generálny riaditeľ a prezident Volvo Cars. Práve Európa je ich najväčší región z hľadiska predajov. Volvo chce v najbližších rokoch predstaviť päť úplne nových elektrických vozidiel - medzi nimi veľký a malý crossover, dva športové modely aj sedan.