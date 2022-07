Manželia vyrobili prepracovaný model centra Novohradu za 42-tisíc eur: Lučenec sme stavali 3 roky

Putovanie časom po centre Novohradu.

V Lučenci v starej zbrojnici odhalili unikátnu maketu mesta, ktorá sa rozkladá na ploche 16 štvorcových metrov a je v mierke 1 : 100. Jedinečnú zmenšeninu vyrábali manželia Renata (55) a Ján (62) Fuksovci vyše dvoch rokov. Milovníci histórie sa vďaka tomuto modelu za 42-tisíc eur prenesú do roku 1907, keď prechádzalo mesto veľkými zmenami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Masér Ján a ekonómka Renata pracovali na makete takmer tri roky. Rozmery súčasných budov, ktoré už existovali v roku 1907, získali priamym meraním v meste a pomocou satelitných snímok z internetu. „Kde sa dalo, chodili sme aj do dvorov, aby sme videli vonkajšie a aj vnútorné strany budov. Farby sme zvolili na základe umeleckej predstavivosti,“ uviedla spoluautorka makety s tým, že pri výrobe použili sololit s tmelom a prírodné materiály.

Navyše maketu, ktorá má rozlohu 16 m², dopĺňa sedem samostatných objektov nachádzajúcich sa mimo zobrazeného historického centra, z ktorých však už existuje len evanjelický kostol. „Lučenec je kultúrne centrum Novohradu a táto maketa približuje históriu mesta nielen miestnym, ale aj návštevníkom. Výnimočná je určite rozlohou a tým, že ľudia získajú komplexnú predstavu mesta v minulosti,“ uviedla Zuzana Jóbová z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá prispela sumou 12-tisíc eur na realizáciu tohto projektu.

Nápad vyrobiť originálnu maketu Lučenca dostala primátorka Alexandra Pivková pred piatimi rokmi pri prezeraní historických fotografií. „Chceli sme ukázať, ako vyzeralo mesto v plnom rozkvete na začiatku 20. storočia. Dohodli sme sa teda s manželmi Fuksovcami, pretože Ján je zanietený zberateľ a historik, že by sme mohli obyvateľom, ale aj návštevníkom ponúknuť historický model nášho mesta. Rozhodli sme sa pre rok 1907, keď sa začalo s budovaním ulíc či so zavedením kanalizácie,“ ozrejmila primátorka s tým, že táto záležitosť nebola lacná, z rozpočtu mesta to vyšlo na 30-tisíc eur.

Maketa v číslach

Rozloha: 16 m2

Mierka: 1 : 100

Okien: 4 649

Výkladov: 177

Dvier: 929

Brán: 157

Komínov: 898

Streš. vetrákov: 300

Pouličných lámp: 2