Vedeli ste? TÍTO lekári na Slovensku vo svojej dobe nemali konkurenciu! Ich prvenstvá sa zapísali do našich dejín

Viete, ktorý slovenský lekár vykonal prvú transplantáciu srdca? Alebo kto bol prvý slovenský zubár? Tak čítajte ďalej a zistíte tiež, čím zabodoval významný slovenský detský lekár.

Výnimočné osobnosti, o ktorých by ste mali vedieť. Ich úspechy boli prelomové a v našej krajine do ich doby nevídané. Nasledovná pätica lekárov sa zaslúžila o prvenstvá v rôznych oblastiach medicíny na Slovensku, a vy po prečítaní článku budete vedieť, kto čím urobil "dieru do slovenského lekárstva".

bol zakladateľ slovenskej kardiochirurgie, v roku 1968 uskutočnils mimotelovým obehom krvi v strednej a východnej Európe. Žil v rokoch 1906 – 2000.

František Kuska bol prvý slovenský zubný lekár, ordinoval v Ružomberku. Žil v rokoch 1865 – 1934.

bola prvým dekanom Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Žil v rokoch 1892 – 1966.

Kornel Chmelo bol významný slovenský detský lekár, uskutočnil prvú výmenu krvi u novorodenca. Žil v rokoch 1917 – 1996.

, lekár ukrajinského pôvodu, bolna Slovensku. Žil v rokoch 1892 – 1970.