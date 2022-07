Nový šéf verejnoprávneho média, Ľuboš Machaj: Takto chcem zmeniť RTVS! Čo urobí ako prvé?

Prekvapivé víťazstvo. Bývalý programový riaditeľ Slovenského rozhlasu sa do verejnoprávnej inštitúcie vracia ako jej najvyšší šéf. Ľuboša Machaja (68) vo štvrtok zvolil parlament výraznou väčšinou 89 hlasov, pričom sa na jeho mene zhodla celá koalícia.

Nový Čas sa s Machajom rozprával o tom, aké budú jeho prvé kroky po príchode do Mlynskej doliny v Bratislave.

Machajovi pri voľbe neublížilo ani zverejnenie informácie o tom, že vyhlásil osobný bankrot. Do toho sa dostal v súvislosti s dlhom v miliónoch korún, ktorý mu vznikol ešte z čias, keď sa snažil zachrániť Rádio Twist. „Všetky peniaze nešli nikam inam, len do Twistu, osobne som z toho nemal žiadny prospech. Tak to v podnikaní býva, niekedy sa stane, že takýto risk nevyjde,“ povedal Machaj Novému Času s tým, že to nepovažuje za problém a ani to neskrýval. Predseda parlamentného výboru pre médiá Kristián Čekovský z OĽaNO povedal, že informácia o bankrote nie je pre nich nová a jej vyťahovanie pred voľbou považovali za účelové.

„Pán Machaj patril medzi zakladateľov Rádia Twist, ktoré bolo počas mečiarovskej éry ostrovom slobodnej a nezávislej žurnalistiky. V snahe o záchranu tohto dôležitého média sa zaručil aj svojím majetkom, v dôsledku čoho mu vznikol dlh. Ide o legálny proces a pán Machaj má naďalej našu podporu ako človek, ktorý sa nebál vytvárať priestor pre nezávislú a odvážnu žurnalistiku, čo RTVS jednoznačne potrebuje,“ povedal Čekovský. Za problém to nepovažovali ani ostatné strany v koalícii, a tak Machaj získal napokon v parlamente 89 hlasov, zatiaľ čo jeho protikandidát Rezník len 29.

Odkaz Rezníka

Machaj bol jeden z kandidátov, ktorých odporučila na čelo RTVS komisia, v ktorej bol napríklad šéf Českej televízie Petr Dvořák či šéf SAV Pavol Šajgalík. „Je zrejmé, že disponuje veľmi hlbokou, dôvernou znalosťou verejnoprávneho média, a to aj z hľadiska realizovateľnosti finančného nastavenia a modelu RTVS,“ napísali o Machajovi v hodnotení s tým, že za mínus považujú chýbajúcu ambíciu budúcej vízie rozvoja RTVS.

Naopak, súčasný šéf RTVS Rezník nepresvedčil, označili ho ako „neodporúčaného“. Rezník po voľbe skonštatoval, že rešpektuje výsledky. „Novému riaditeľovi gratulujem a držím vo funkcii palce, aby sa mu podarilo presadiť vízie, ktoré si vo svojom projekte stanovil,“ povedal s tým, že drží palce aj RTVS, aby nebola zanedbávaná zo strany politických elít a vyriešilo sa jej financovanie.