Rezort otáľal do poslednej chvíle: Je ohrozená miliarda na nové nemocnice? Ako to vidí analytik

Mali niekoľko termínov, napokon to však naťahovali do posledného možného momentu. Ministerstvo zdravotníctva pod Vladimírom Lengvarským (52) malo do konca júna predstaviť investičný plán na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc, kam pôjde takmer miliarda eur z európskeho plánu obnovy. Pre trenice v koalícii pritom hrozilo, že termín nestihnú, keďže vláda ho schvaľuje až dnes.

Materiál o tom, ktoré nemocnice v najbližších rokoch predstavia, bol v rezorte pripravený niekoľko mesiacov, pre diskusie v koalícii sa však pravidelne odkladal. Ministra Lengvarského dokonca v tejto súvislosti napomenul aj premiér Eduard Heger s tým, že pozná termín, do ktorého to musí stihnúť. Ten uplynul posledným júnovým dňom. Vláda sa sama zaviazala, že dovtedy schváli investičný plán, v ktorom štát povie, čo sa z plánu obnovy postaví a zrekonštruuje. Otvoriť galériu Minister Lengvarský mal Zdroj: anc Verejnosť pritom do poslednej chvíle vedela len to, že v pláne je výstavba martinskej nemocnice a bratislavských Rázsoch, kam pôjde dokopy asi 600 miliónov eur. Vláda má pritom plánované zasadnutie až dnes, čo je po termíne. Hrozí Slovensku prípadné fiasko? „Prioritizovaný investičný plán sa dnes (vo štvrtok) schvaľuje na Ministerstve zdravotníctva SR a následne bude finálny dokument zverejnený na stránke rezortu. Jeho schválením bude teda splnený míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Petra Lániková. Podľa informácií Nového Času by tak Európska komisia nemala robiť problémy, ak vláda bude spomínaný plán výstavby schvaľovať až dnes. Blíži sa Lengvarského koniec?! OĽaNO má za ministra hneď dve náhrady Lengvarský už počas týždňa avizoval, že to chce dorokovať s ostatnými ministrami včas. „Dúfam, že Martin a Rázsochy pôjdu. Vzniká tu mylný dojem, že kým nie je uznesenie vlády, nič sa nedeje. Ale deje sa. Uznesenie vlády je potrebné, aby sme mohli žiadať o platby a aby sa tým mohli reálne kryť náklady. Či by bolo uznesenie prijaté pred dvoma týždňami, či bude v stredu, alebo nedajbože o týždeň, projekty bežia a nestoja,“ skonštatoval Lengvarský pre Denník N. pokračovanie ‹ 1 2 ›